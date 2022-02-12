Норвежские ученые рассказали, как увеличить продолжительность жизни на несколько лет

Специалисты объединили данные нескольких исследований, посвященных диете и продолжительности жизни. Благодаря этому удалось установить, насколько ожидаемая продолжительность жизни зависит от питания.

Ученые из Бергенского университета в Норвегии смогли выяснить, что продолжительность жизни во многом зависит от здорового питания. Так, правильный рацион может добавить до десяти лет жизни.

Авторы смогли разработать специальную диету, в которую входят бобоые и цельнозерновые продукты, а также орехи. Кроме того, ученые порекомендовали снизить потребление красного и переработанного мяса.

Ученые уверены, что, если придерживаться рациона с такими продуктами уже с 20 лет, то ожидаемая продолжительность жизни вырастет примерно на 10 лет или даже больше. А вот, если перейти на такую диету в 60 лет, то можно увеличить продолжительность своей жизни на 6-8 лет.

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