Врачи назвали 3 правила, которым нужно следовать, если вы хотите похудеть

SheFinds.com проконсультировались с врачами, экспертами по здоровью и похудению, чтобы получить советы и предложения, когда речь идет о предотвращении увеличения веса и недопущении возврата недавно потерянного веса (и о том, какие распространенные ошибки часто приводят к лишним килограммам).

1. Избегайте бездумных перекусов

Хотя важно есть, когда вы действительно голодны, перекусы, когда вы не голодны, могут привести к увеличению веса, объясняет доктор Перес. «Одна из причин, по которой бездумные перекусы могут привести к увеличению веса, заключается в том, что когда люди бездумно перекусывают, они часто съедают больше калорий, чем если бы они ели обычную пищу», — отмечает он. По словам Переса, это связано с тем, что, когда люди перекусывают, они «часто не обращают внимания на то, сколько они съедают, и в итоге съедают больше, чем планировали».

Кроме того, он говорит, что когда люди бездумно перекусывают, они «с большей вероятностью выберут нездоровую пищу, что также может привести к увеличению веса».

2. Сделайте потребление меньшего количества сахара приоритетом

Употребление сладких продуктов часто может привести не только к увеличению веса, но и к другим проблемам со здоровьем, говорит доктор Блэквелл. Хотя пончики и другие сладкие лакомства могут быть вкусными и обеспечивать быстрый заряд энергии, Блэквелл признает, что они также сопряжены с некоторыми рисками для здоровья. «Употребление сладких продуктов часто связано с увеличением веса просто потому, что они богаты калориями и сахаром, что может заставить ваше тело жаждать более рафинированных углеводов, что может привести к ожирению, значительному фактору риска для таких заболеваний, как диабет 2 типа», — сказала она.

Кроме того, эти продукты могут не только привести к увеличению веса, но и «увеличить риск сердечных заболеваний и ограничить вашу подвижность, поскольку они содержат много калорий и насыщенных жиров».

3. Не ешьте соленую пищу прямо перед сном

К сожалению, есть некоторые распространенные ошибки в перекусах перед сном, которые могут привести к увеличению веса или вздутию живота на следующее утро. «Натрий вызывает задержку воды, что приводит к вздутию живота, — объясняет она, — а употребление на ночь продуктов с высоким содержанием соли, даже тех, которые кажутся здоровыми, может привести к лишнему весу на следующий день из-за вздутия живота». Кроме того, Ричардс говорит, что молочные продукты вызывают «воспаление, приводящее к желудочно-кишечному дискомфорту», ​​поэтому ваша «порция мороженого или хлопьев» на ночь может вызывать увеличение веса или вздутие живота.

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