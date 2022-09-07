Врачи назвали два суперпродукта для быстрого и легкого похудения

В борьбе с лишним весом вам могут помочь полезные бобовые и все виды зелени, уверяют специалисты.

Эксперты назвали продукты, которые помогут быстро привести себя в форму. Прекрасные новости для тех, кто пытается держать себя в форме — вы будете сбрасывать вес легко и без голоданий, при этом ощущая чувство сытости и легкости.

Об этом пишет издание Times Now.

Две категории продуктов благоприятно влияют на пищеварение, помогают быстро насытиться без лишних калорий, которые могут сказаться на объеме талии.

Фасоль и другие бобовые. Ценность их в том, что они содержат большое количество белка, клетчатки и устойчивого крахмала. Все эти питательные вещества способствуют долгому насыщению, что ведет к уменьшению общего потребления калорий и похудению. Исследования показывают, что рацион, который включает в себя бобовые, ведет к значительно большей потере веса, чем тот, в котором их нет, отмечают эксперты.

Листовая зелень. В ней минимум калорий и углеводов, но при этом имеет в своем составе много питательных веществ – клетчатки и антиоксидантов. Также в зелени большое количество кальция, который помогает сжигать жир.

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