Врач назвал две утренние ошибки, которые вредны для здоровья сердца

То, как вы начинаете свое утро, может решить весь ваш день, а со временем ваши утренние привычки также могут оказать серьезное влияние на ваше общее состояние здоровья.

От выбора здорового завтрака, который может напитать ваше тело и помочь вам похудеть, до упражнений, чтобы оставаться сильным и подтянутым, есть так много способов сделать вашу утреннюю рутину немного более здоровой. Тем не менее, также важно избавиться от определенных привычек, если вы хотите следить за своим здоровьем. Кардиологи говорят, что есть несколько утренних ошибок, которых следует избегать, если вы заботитесь о здоровье своего сердца.

Чтобы узнать о некоторых наихудших привычках, которые могут подвергать вас риску сердечных заболеваний, SheFinds.com поговорили с кардиологом Ником Уэстом.

1. Слишком много подсластителя в вашем кофе

«Известно, что повышенное потребление сахара с пищей увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, включая ишемическую болезнь сердца (стенокардию и сердечный приступ) и цереброваскулярные заболевания (инсульт); хотя искусственные подсластители были разработаны как более здоровая и низкокалорийная альтернатива сахару, они нередко способствуют развитию тех же состояний, которые связаны с высоким потреблением сахара», — предупреждает доктор Уэст.

2. Слишком много или слишком мало сна

Не только ваша диета может играть роль в риске сердечно-сосудистых заболеваний. Как оказалось, правильное количество сна также важно для здоровья сердечно-сосудистой системы. Это означает, что как отказ себе в достаточном количестве часов сна каждую ночь, так и слишком поздний сон могут иметь негативные последствия.

Недостаток сна может привести к воспалению, гормональным и гемодинамическим изменениям, которые, по словам доктора, «могут привести к развитию ожирения/неблагоприятного индекса массы тела, сахарного диабета 2 типа и высокого кровяного давления, что увеличивает риск инсульта».

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