Врачи предупредили об опасности послеобеденного сна

12:09, Сегодня
Здоровье и медицина, Интересные факты
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Фото: canva.com

Выводы специалистов, наблюдавших за особенностями сна почти 400 тысяч человек, показали, что частый дневной сон может стать фактором риска инсульта.

Сон после обеда может не просто говорить об усталости, а быть предвестником серьезных проблем со здоровьем. Ученые обнаружили зависимость между дневным сном и инсультом. Инсульт угрожает людям нарушениями снабжения мозга кислородом.

Исследования китайских врачей из больницы Сяньян Центрального Южного университета показали, что полуденный сон увеличивает риск инсульта и гипертонии.

Ученые систематизировали данные о состояния здоровья 358 451 человек. Пациентов распределили по группам по частоте  дневного сна: «иногда»,«никогда/редко» и «обычно».

Статистика показала, что пациенты, часто отдыхавшие в дневные часы, страдали от инсульта на 24% чаще, чем обходившиеся без сна. Также случаи гипертонической болезни встречались на 12% чаще.

Также исследование продемонстрировало, что риски развития гипертонии в возрасте до 60 лет возрастали на 20%, а у людей свыше 60 лет — на 10%.

Врачи определили закономерность, что любители дневного отдыха  имеют повышенные риски гипертонического криза — на 40%.

Специалисты пришли к выводам, что хотя сон днем и не вызывает напрямую отклонений сердечно-сосудистой системы, но приводит к бессоннице ночью, которая угрожает здоровью человека.

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Автор материала:
Орли Шендт
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