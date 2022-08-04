Врачи предупредили об опасности послеобеденного сна

Выводы специалистов, наблюдавших за особенностями сна почти 400 тысяч человек, показали, что частый дневной сон может стать фактором риска инсульта.

Сон после обеда может не просто говорить об усталости, а быть предвестником серьезных проблем со здоровьем. Ученые обнаружили зависимость между дневным сном и инсультом. Инсульт угрожает людям нарушениями снабжения мозга кислородом.

Исследования китайских врачей из больницы Сяньян Центрального Южного университета показали, что полуденный сон увеличивает риск инсульта и гипертонии.

Ученые систематизировали данные о состояния здоровья 358 451 человек. Пациентов распределили по группам по частоте дневного сна: «иногда»,«никогда/редко» и «обычно».

Статистика показала, что пациенты, часто отдыхавшие в дневные часы, страдали от инсульта на 24% чаще, чем обходившиеся без сна. Также случаи гипертонической болезни встречались на 12% чаще.

Также исследование продемонстрировало, что риски развития гипертонии в возрасте до 60 лет возрастали на 20%, а у людей свыше 60 лет — на 10%.

Врачи определили закономерность, что любители дневного отдыха имеют повышенные риски гипертонического криза — на 40%.

Специалисты пришли к выводам, что хотя сон днем и не вызывает напрямую отклонений сердечно-сосудистой системы, но приводит к бессоннице ночью, которая угрожает здоровью человека.

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