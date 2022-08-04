Врачи предупредили об опасности послеобеденного сна

Сон после обеда может не просто говорить об усталости, а быть предвестником серьезных проблем со здоровьем. Ученые обнаружили зависимость между дневным сном и инсультом. Инсульт угрожает людям нарушениями снабжения мозга кислородом.
Исследования китайских врачей из больницы Сяньян Центрального Южного университета показали, что полуденный сон увеличивает риск инсульта и гипертонии.
Ученые систематизировали данные о состояния здоровья 358 451 человек. Пациентов распределили по группам по частоте дневного сна: «иногда»,«никогда/редко» и «обычно».
Статистика показала, что пациенты, часто отдыхавшие в дневные часы, страдали от инсульта на 24% чаще, чем обходившиеся без сна. Также случаи гипертонической болезни встречались на 12% чаще.
Также исследование продемонстрировало, что риски развития гипертонии в возрасте до 60 лет возрастали на 20%, а у людей свыше 60 лет — на 10%.
Врачи определили закономерность, что любители дневного отдыха имеют повышенные риски гипертонического криза — на 40%.
Специалисты пришли к выводам, что хотя сон днем и не вызывает напрямую отклонений сердечно-сосудистой системы, но приводит к бессоннице ночью, которая угрожает здоровью человека.
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