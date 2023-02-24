Врачи рассказали, чем чреват недосып и пересып

Хороший качественный сон — залог хорошего здоровья. Однако до сих пор врачи спорят о том, сколько же этот здоровый сон должен длиться.

Многие знают об опасности недосыпания для здоровья, но оказывается, что слишком продолжительный сон также может иметь негативные последствия для организма.

Подробнее об этом информирует психотерапевт Спартак Суббота на своей странице в Instagram.

Имеющиеся данные лабораторных исследований показывают, что у тех, кто спит меньше необходимого, чаще возникают проблемы со здоровьем, такие как ожирение, высокое артериальное давление, повышенный риск заболевания диабетом и даже большая склонность к курению. Однако ученые обнаружили, что те, кто спит 9 и более часов в сутки, также сталкиваются с подобными проблемами, включая риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Результаты 17 исследований о сне свидетельствуют о том, что риск ранней смерти увеличивается у тех, кто спит менее или более, чем необходимо. Риск умереть у тех, кто спит недостаточно, на 12% выше, чем у тех, кто высыпается 7-8 часов. Одновременно у тех, кто спит слишком долго, риск смерти увеличивается на 30%.

Несмотря на эти результаты, стоит отметить, что нельзя однозначно утверждать, что долгий сон вреден, поскольку такие результаты могут быть обусловлены тем, что больные люди склонны к более длительному сну. Важно обеспечивать себе достаточный сон, оптимально для каждого индивидуально, чтобы избежать возможных негативных последствий для здоровья.

Ранее «Курсор» информировал, почему длительный сон опасен для здоровья. Британские ученые из Университета Киля провели исследования и выяснили, к каким последствиям приводит сон больше нормы, то есть свыше 8 часов.

Напоминаем, что медики рассказали, как влияют на здоровье разные позы сна. Во время сна организм перезаряжается и восстанавливается, а положение тела при этом может помочь или помешать.