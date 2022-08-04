Врачи рассказали, что происходит с организмом, когда вы ежедневно едите яйца

Яйца — отличное дополнение к любой диете, поскольку они являются одним из самых универсальных продуктов с точки зрения пользы для здоровья и их можно смешивать с любыми другими продуктами.

Согласно OMG iFACTS, эксперты определили ряд преимуществ, которые человеческий организм получает при ежедневном употреблении яиц, а именно:

Улучшение здоровье глаз

Эксперты показывают, что яйца более эффективны, чем морковь, с точки зрения здоровья глаз, поскольку яичные желтки богаты лютеином, каротиноидом, которые могут помочь в борьбе с возрастной дегенерацией желтого пятна, основной причиной слепоты среди людей старше 50 лет.

Профилактика анемии

Яйца богаты фолиевой кислотой, которая необходима для образования эритроцитов. Таким образом, употребление яиц людьми с дефицитом фолиевой кислоты снижает риск развития анемии.

Укрепление мышц и костей

Организм использует белки для создания всех видов структурных и функциональных молекул и тканей, поэтому очень важно включать их в рацион. Одно яйцо содержит около 6 граммов белка, а также богато незаменимыми аминокислотами, которые позволяют организму в полной мере использовать содержащееся в нем количество белка. Адекватное потребление белка помогает увеличить мышечную массу и улучшить здоровье костей.

Замедление старения кожи

Считается, что аминокислоты, присутствующие в яйцах, регенерируют клетки и, таким образом, замедляют эффект старения кожи, поскольку яичные желтки содержат коллаген, необходимый для регенерации кожи.

Потеря веса

Яйца содержат мало углеводов и в то же время чрезвычайно питательны. Таким образом, яйца могут помочь ускорить метаболизм. Научные исследования показали, что низкоуглеводная диета с частым употреблением яиц может способствовать снижению веса.

Повысить уровень витамина D

Яйца известны тем, что они богаты витамином D, поэтому их ежедневное употребление помогает увеличить выброс генов, которые регулируют иммунную систему и выделяют такие гормоны, как дофамин и серотонин.