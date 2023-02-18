Врачи рассказали, какой чай вредит зубам

Мало кто не согласится, что чай – один из самых популярных и вкусных напитков, который не только согревает нас в холодную погоду, но и обогащает организм витаминами и хорошо утоляет чувство голода. Однако не все сорта чая являются полезными для здоровья.

Подробнее об этом информирует internetua.com.

Ученые провели интересное исследование, в ходе которого было протестировано около 120 различных напитков, продуктов и лекарств, чтобы выяснить, какие наиболее вредны для зубной эмали. И самым вредным для зубов чаем оказался каркаде — напиток алого цвета, который имеет кисло-сладкий вкус и полезен для нормализации артериального давления.

Исследователи поместили в каждый сорт чая образец зуба на две минуты, а затем определяли жесткость его эмали. Эксперимент показал, что каркаде влечет за собой наибольшую эрозию, опередив даже сладкие газированные напитки. Дело в том, что каркаде содержит большое количество лимонной кислоты, а чем выше ее уровень, тем большее разрушительное воздействие на зубную эмаль.

Тем не менее много стоматологов уверенны, что можно снизить негативные последствия от чая для зубов, если придерживаться простых правил. Прежде всего следует выбирать сорта чая с минимальным содержанием таннина: зеленый, красный, улун, белый. Лучше избегать от потребления черного и красного чая. А также следует потреблять чайные напитки температурой не более +80 градусов.

Ранее «Курсор» информировал, что ученые назвали чай, который способен замедлить старение. Чай является одним из самых вкусных и распространенных напитков в мире, он богат на витамины и антиоксиданты, которые положительно сказываются на работе организма. О том, какой чай способен надолго продлевать молодость, читайте в нашем материале.

Напоминаем, что существуют три ошибки при заваривании чая, которые делают напиток невкусным.