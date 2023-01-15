Ученые назвали чай, который способен замедлить старение

Чай является одним из самых вкусных и распространенных напитков в мире, он богат на витамины и антиоксиданты, которые положительно сказываются на работе организма. Ученые из Южной Кореи в ходе исследования также выяснили, что употребление зеленого чай может замедлить процесс старения.

Об этом пишет Scientific Reports.

По словам исследователей, употребление напитка связано с большей длиной теломер, укорачивание которых происходит при старении. В эксперименте, который проводили ученые, приняло участие почти 2 тысячи человек. Они прошли медицинское обследование, а также заполнили анкеты, где указали данные о своем питании и образе жизни. Длину их теломер оценивали в лейкоцитах — клетках иммунной системы человека.

Участники с самыми короткими теломерами были в основном мужчинами, они курили и употребляли меньше зеленого чая, по сравнению с другими пациентами. В целом ученые продемонстрировали, что употребление зеленого чая связано с более длинными теломерами среди пациентов младше 65 лет.

Данные ученых могут означать, что употребление зеленого чая способно замедлить биологическое старение. Но для подтверждения таких выводов необходимы дальнейшие исследования.

«Курсор» писал ранее, что в осенне-зимний период необходимо заняться укреплением своего иммунитета, потому что в холодное время года очень легко подхватить простуду, грипп или другое заболевание. Улучшить защитные функции организма можно с помощью вкусного чая.

Еще мы писали, что эксперты провели исследования и установили, что нет никаких доказательств того, что можно повредить своему здоровью, если не употребить чай почти сразу же после заваривания.