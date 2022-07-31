Врачи рассказали, почему в жару обостряется варикоз

Варикозное расширение вен в большинстве случаев обостряется в жаркое время. Врачи пояснили причины и дали рекомендации, как этого избежать.

Варикозная болезнь, проявляющаяся расширением вен и образованием узлов, обостряется в летнее время.

Врачи обращают внимание, что деформация вен в виде «сеточек» или «звездочек» — это не косметическая проблема. Опасность в том, что стенки сосудов становятся тоньше, и из-за этого нарушается кровоток. Повышаются риски образования тромбов и трофических язв.

Появление таких симптомов должно особенно насторожить людей старше 65 лет, с лишним весом или с плохой наследственностью, а также курильщиков.

Врачи уверены, что существует прямая связь между хроническим варикозным расширением вен и подвижностью голеностопного сустава.

Сосуды человека реагируют на изменения внешней температуры. При повышении температуры происходит расширение кровеносных сосудов и стенок вен, что усиливает кровообращение. Как следствие, венозные клапаны получают повышенную нагрузку, не успевают справиться с объемом крови, и происходит закупорка сосудов. В это время на коже появляется синяя «сетка», а в ногах возникает «свинцовая тяжесть» и отечность.

Чтобы избежать летнего обострения, врачи рекомендуют носить удобную обувь, без каблуков, чаще охлаждать ноги или поднимать их повыше для оттока крови, и часто пить чистую воду.

«Курсор» писал, что медики назвали масло, которое помогает укрепить сердце и сосуды.

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