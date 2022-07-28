Ученые предупредили: красное мясо может вызвать опасную болезнь

Ученые проводили исследования в течение шести лет. Специалисты собирали данные 500 тыс. пациентов.

Об этом пишет podrobnosti.

По результатам исследования выяснилось, что риск развития рака кишечника у тех, кто употреблял в пищу около 76 граммов красного мяса, был выше на 20%, чем у тех, кто ел 21 грамм и меньше.

Отмечается, что среди пациентов, кому на момент начала научной работы было 40-69 лет, было зафиксировано 2609 случаев рака кишечника.

Медики считают, что наиболее опасным красное мясо становится в обработанном виде — колбасы, сосиски, ветчина, консервы и т.д.

Сотрудники ВОЗ установили, что каждая 50-граммовая порция обработанного мяса (в особенности свинины или говядины) при ежедневном потреблении повышает вероятность возникновения колоректального рака на 18%.

Рабочая группа Международного агентства по исследованию рака при ВОЗ (International Agency for Research on Cancer) также выявила доказательства связи между употреблением красного мяса и повышенным риском развития не только колоректального рака, но и онкопатологии поджелудочной железы, ободочной и прямой кишки, поджелудочной и предстательной желез.

При этом медики отмечают, что полностью отказываться от этого продукта не стоит. Красное мясо (свинина, говядина, телятина и т.д.) содержит большое количество витаминов и минералов, которые необходимы организму для нормального функционирования.

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