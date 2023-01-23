Врачи советуют заменить кофе доступным напитком, который повышает иммунитет и ускоряет метаболизм

Зеленый чай положительно влияет на здоровье. Он оказывает успокаивающее и антибактериальное действие, а еще существенно приостанавливает процессы старения.

Зеленый чай содержит полифенолы. Это активные компоненты растений, которые обладают свойствами антиоксидантов и пребиотиков и участвуют в формировании благоприятной микробиоты кишечника.Часть из них — иноны, танины, катехины, геспередины, кумарины, алкалоиды, терпеноиды — обладают антимикробной активностью в желудочно-кишечном тракте.

Научно подтверждено, что катехины из зеленоватого чая способны замедлять процессы старения.

Голобородько отмечает, что полезными свойствами наделен исключительно качественный чай. Базовые чаи без указания происхождения, способа обработки могут быть загружены фторидами. Пакетики, быстрорастворимые смеси холодного чая, декаф — содержат слишком много фтора.

Эксперт советует выбирать японские чаи сенча, кабусеча, гекуро, улуны из Тайваня, тайские дикорастущие.

Также в зеленом чае меньше кофеина и он более мягкий, чем в обжаренном кофе. Потому им можно смело заменить напиток.

Кроме того, зеленый чай улучшает метаболизм жиров и дает успокаивающий эффект. Катехины чая способны приостанавливать разные заболевания и разрушения в мозге. В частности, Альцгеймер, деменцию и Паркинсона.

Помимо этого зеленый чай обладает антибактериальным эффектом: особенно это касается гигиены полости рта, как оральный пробиотик.

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