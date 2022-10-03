Вы сможете быстро утолить голод с помощью этих 5 продуктов

Ваша диетическая кастрюля должна включать некоторые из этих продуктов, которые обуздывают чувство голода.

Голодные муки часто являются способом вашего тела сообщить о нехватке питательных веществ. Если вы время от времени чувствуете голод, выбирайте низкокалорийные закуски или ешьте правильную пищу, чтобы ваш желудок был сытым и не думал о еде!

7 продуктов, которые помогут быстро справиться с чувством голода по версии Health Shots:

1. Яйца наполняют желудок

Согласно недавнему исследованию, ежедневное употребление яиц на завтрак может помочь людям чувствовать себя менее голодными и потреблять меньше калорий во время обеда и в течение дня.

2. Курица может предотвратить приступы голода

Больше белка может заставить вас чувствовать себя более сытым, снизить уровень гормона голода и, возможно, побудить вас есть меньше при следующем приеме пищи.

3. Бобовые для полноценного обеда

Бобовые, такие как чечевица, фасоль, соя и горох, содержат значительное количество растительного белка и клетчатки. Они также имеют низкую плотность энергии. Это говорит о том, что ваше потребление калорий будет низким, даже если вы потребляете насыщающее количество бобов.

4. Богатый клетчаткой овес может обуздать муки голода

Овес имеет высокую концентрацию растворимых и нерастворимых волокон и мало калорий. Поскольку овес содержит бета-глюкан, растворимую клетчатку, ваш желудок будет чувствовать себя сытым в течение более длительного периода времени.

5. Фрукты вам в помощь

Согласно исследованиям, низкокалорийные растительные продукты, богатые растворимой клетчаткой, такие как апельсины и грейпфруты, позволяют нам быстрее чувствовать себя сытыми и поддерживать стабильный уровень сахара в крови.

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