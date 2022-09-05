Заснуть за минуту: ученые придумали эффективный способ

Большинству людей требуется немало времени, чтобы заснуть. Однако есть специальная дыхательная гимнастика, которая поможет сделать это в разы быстрее.

Речь идет об упражнении под названием «4-7-8». И суть его максимально проста: необходимо вдыхать через нос на протяжении 4-х секунд, затем задержать дыхание на следующие 7, а остальные 8 секунд потратить на то, чтобы еще раз медленно выдыхать.

Об этом пишет obozrevatel.

Научный эксперт из Университета Аризоны доктор Эндрю Вейл заявил, что данная техника принадлежит индийским йогам, которые использовали ее во время регулярных медитаций. По его словам, этот способ действительно работает.

«Это лучший метод, который помогает мне быстро заснуть, если я просыпаюсь посреди ночи», – сказал специалист.

Эффективность упражнения заключается в том, что задавая определенные ритмы дыханию, наша нервная система начинает успокаиваться и тело переходит в расслабленное состояние, резюмировал Эндрю Вейл.

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