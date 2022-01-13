Ученые показали гигантскую черную дыру, которая выбрасывает невероятное количество энергии

Ученые показали галактику, в которой обитает настоящее чудовище – активная черная дыра. Она наполнена падающим веществом и нагревает такое большое количество газа, что может светить в 1000 раз ярче, чем целая галактика, в которой она и находится.

Более того, область вокруг черной дыры излучает так много радиации, что выталкивает материал со скоростью в несколько процентов от скорости света (скорость, достаточная для того, чтобы добраться от Земли до Луны за несколько минут).

«Этот материал врезается в полосы газа и пыли в галактике-хозяине, предотвращая образование новых звезд. Сильные ветры ежегодно уносят пыль, в количестве эквивалентном сотням масс солнца», — сообщили ученые.

Согласно прогнозу экспертов, эта «ненастная погода» будет продолжаться, по крайней мере, десять миллионов лет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hubble Space Telescope (@nasahubble)

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