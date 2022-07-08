Apple представила механизм защиты от хакеров

Компания Apple представила новую функцию Lockdown Mode. Это функция должна защитить смартфоны политиков и общественных активистов от атак хакеров, финансируемых государством. Как сообщает CNBC.

В компании заявили, что Lockdown Mode может отключать несколько функций на iPhone, что делает его менее уязвимым для атак со стороны хакеров. Режим позволяет отключать многие функции предварительного просмотра в iMessage, ограничивать JavaScript в браузере Safari, предотвращать установку новых профилей конфигурации, блокировать проводные соединения, предотвращая копирование данных устройства, и отключать входящие запросы служб Apple.

Кроме этого, американская компания готова заплатить 2 млн долларов специалистам, которые найдут уязвимости в Lockdown Mode.

Эту функцию анонсировали через несколько месяцев после того, как стало известно, что хакеры, финансируемые государством, могли взломать iPhone последних моделей, используя «нулевой клик», который распространяли через текстовые сообщения. Эти атаки могут быть успешными, даже если предполагаемая жертва не будет нажимать на ссылку.

Сообщается, что Lockdown Mode предназначен для ограниченного числа пользователей, которые думают, что их могут атаковать хакеры и им необходим чрезвычайный уровень защиты.

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