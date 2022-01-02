Астероид, способный вызвать апокалипсис пролетит мимо Земли в этом месяце

Астероид диаметром более 140 метров высвободил бы количество энергии, по крайней мере в тысячу раз больше, чем энергия, выпущенная первой атомной бомбой, если бы он столкнулся с Землей.

По данным системы отслеживания астероидов НАСА, массивный астероид размером с километр должен пролететь мимо Земли в конце этого месяца, что станет первым пролетом астероида такого размера в 2022 году.

Об этом сообщает jpost.com.

Астероид может вызвать всемирный катаклизм, если столкнется с Землей, но, к счастью, это крайне маловероятно. Астероид, получивший название 7482 (1994 PC1), имеет диаметр не менее 1 км и, возможно, около 1,3 км в ширину. Для сравнения, это в четыре раза больше Эйфелевой башни и в 3,5 раза больше Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке.

Астероид классифицируется как астероид класса Аполлон, что означает, что его орбита шире, чем у Земли, и его орбитальный путь вокруг Солнца может пересекать путь нашей собственной планеты. Кроме того, НАСА назвало его потенциально опасным астероидом.

Однако столкновение крайне маловероятно. По расчетам НАСА, 7482 пролетит над Землей 18 января на расстоянии около 1,98 миллиона километров. Для контекста, расстояние от Земли до Луны составляет примерно 384 тысячи километров, что более чем в пять раз меньше этого.

Это соответствует предыдущим прогнозам НАСА, согласно которым Земля не будет подвержена риску столкновения с астероидами в течение следующих 100 лет. Но если бы Земле не повезло, результаты могли быть катастрофическими.

Согласно исследованию Научного института Дэвидсона, астероид диаметром более 140 метров высвободил бы количество энергии, по крайней мере в тысячу раз больше, чем энергия, выпущенная первой атомной бомбой, если бы он столкнулся с Землей.

Ранее Курсор сообщал, что большой астероид сильнее ядерной бомбы приближается к Земле.

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