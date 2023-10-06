Проблемы с батареей смартфона — как ни в коем случае нельзя заряжать свой гаджет

Эксперт ответил, нужно ли заряжать свой смартфон до 100%.

Аккумуляторы смартфонов находятся в центре непрекращающихся дебатов и мифов: вредит ли длительная или ночная зарядка вашей батарее?

Ритеш Чуг, доцент из CQUniversity Australia, ответил на этот вопрос в статье для The Conversation.

По его словам, на срок службы аккумулятора телефона влияют такие факторы, как дата его производства и химический возраст, который является результатом колебаний температуры, режима зарядки и общего использования. Со временем литий-ионные аккумуляторы естественным образом теряют емкость и производительность.

Исследования показывают, что типичный аккумулятор смартфона 2019 года может выдержать около 850 циклов зарядки/разрядки, прежде чем его емкость упадет ниже 80%, что составляет примерно два-три года использования. Заряжать телефон на ночь не только не нужно, но и это ускоряет старение аккумулятора. Чтобы продлить срок службы аккумулятора, избегайте полных циклов зарядки (0–100%). Samsung рекомендует не заряжать до 100% слишком часто, а Apple предлагает лишь не допускать падения заряда вашего iPhone ниже 20%, а не всегда заряжать его до 100%.

Что касается перезарядки, современные телефоны имеют встроенную защиту, предотвращающую ее. Однако, когда заряд батареи падает до 99%, происходит некоторая капельная зарядка, что может со временем изнашивать ее. Такие производители, как Apple и Samsung, предлагают функции, позволяющие ограничить это.

Эксперт также отметил, что, хотя вероятность взрыва смартфона во время зарядки невелика, были редкие случаи, обычно связанные с производственными дефектами, некачественным оборудованием или физическим повреждением.

Чтобы продлить срок службы батареи вашего телефона, следуйте этим советам: обновите программное обеспечение, используйте сертифицированные зарядные устройства, избегайте экстремальных температур, ограничьте зарядку до 80%, обеспечьте надлежащую вентиляцию во время зарядки, следите за состоянием батареи и обратитесь за профессиональной помощью, если вы обратите внимание на необычные проблемы.

Для получения конкретных указаний обратитесь к рекомендациям производителя вашего телефона.

Курсор писал, что назван простой лайфхак, который ускорит работу смартфона.