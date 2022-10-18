Какие настройки на смартфоне помогут увеличить время работы батареи

Если хотите, чтобы ваш любимый гаджет работал намного быстрее и эффективнее, стоит провести «чистку» и оптимизировать заряд батареи.

Об этом сообщает издание Biz.today.

Эксперты говорят, что при включении смартфона и запуске операционной системы могут автоматически загружаться все приложения. Они работают в фоновом режиме и «съедают» ваш заряд. Это касается различных мессенджерей, социальных сетей, погоды, виджетов и прочего. Для их настройки перейдите в режим «Автозагрузка» и посмотрите, какие программы работают в фоновом режиме. Если есть такие, какими вы не пользуетесь, тогда смело удаляйте.

Также, как отмечают специалисты, на потребление энергии аккумулятора влияет яркость экрана, работа навигатора, мобильный интернет и Wi-Fi, а также другие приложения, не входящие в состав операционной системы. Чтобы их оптимизировать, нужно настроить яркость, выключить геолокацию, если она вам не нужна. А еще можно включить режим экономии приложений, загруженных с других сайтов.

«Курсор» писал ранее, что у многих пользователей бывают случаи, когда смартфон начинает «глючить» или начинает работать намного медленнее, чем обычно. И первое, что стоит сделать — перезагрузить устройство. Но злоупотреблять этой функцией тоже не стоит.