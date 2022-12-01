Евросоюз угрожает запретить Twitter – СМИ

В случае нарушения законодательства ЕС соцсети грозит штраф в размере до 6% от глобального оборота.

Еврокомиссия угрожает владельцу Twitter Илону Маску запретом социальной сети в Евросоюзе, если бизнесмен не начнет строго модерировать контент.

Об этом сообщает Financial Times.

Предупреждение прозвучало из уст комиссара ЕС Тьерри Бретона, отвечающего за цифровую политику, когда он участвовал в видеозвонке с Маском. Он сказал, что Twitter должен следовать контрольному списку правил. В противном случае социальная сеть «рискует нарушить» новый закон Евросоюза о цифровых услугах, за что грозит штраф в размере до 6% от глобального оборота.

Журналисты пишут, что комиссар рекомендовал Маску отказаться от «избирательного» подхода к восстановлению заблокированных пользователей и «агрессивного» преследования дезинформации. Также он советует принять соглашение касаемо проведения «масштабного независимого аудита» соцсети в 2023 году.

Издание пишет, что ранее новоиспеченный владелец соцсети признавал законодательство ЕС о цифровых услугах «весьма разумным» и добавлял, что его следует применять по всей планете. Он также обещал, что Twitter будет следовать всем необходимым правилам. В частности, это касалось предоставления чётких критериев, которые принимаются решения о блокировках пользователей.

Помимо это правительство США пристально наблюдает за иностранным участием во соцсетью. В частности, владельцем 3,5% от общего числа акций является международный инвестор и принц Саудовской Аравии Аль-Валид ибн Талал Аль Сауд.

Ранее Илон Маск заявил, что Twitter вмешивался в выборы и нарушал свободу слова. Он пообещал, что «Twitter 2.0. будет гораздо более эффективным, прозрачным и беспристрастным». На фоне этого у Маск возникли проблемы не только с Евросоюзом, но и Apple.

«Курсор» сообщал, что МИД раскритиковал Twitter под новым руководством Илона Маска.