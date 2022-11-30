Илон Маск заявил, что Twitter вмешивался в выборы и нарушал свободу слова

Желание самого богатого человека в мире добиться свободы выражения в соцсети привело к угрозам от Apple.

Американский бизнесмен Илон Маск сделал ряд заявлений о вмешательстве соцсети Twitter в американские выборы.

Об этом он сообщил в своем Twitter.

«Очевидная реальность, как известно давним пользователям, заключается в том, что Twitter очень долгое время не справлялся с доверием и безопасностью, и вмешивался в выборы. Twitter 2.0. будет гораздо более эффективным, прозрачным и беспристрастным», – написал Маск.

Также предприниматель заявил, что в скором времени опубликует информацию о том, как прошлое руководство соцсети подавляло свободу слова. По его словам, люди должны знать, что происходило на самом деле.

Последнее время Маск часто упоминает о необходимости борьбы за свободу слова, которую он сравнивать с борьбой за будущее цивилизации. Например, недавно он написал, что если даже в США потеряют свободу слова, то «впереди тирания».

Это уже спровоцировало неприятные последствия для миллиардера. Так, компания Apple пригрозила удалить Twitter из своего магазина приложений App Store без объяснения причин и практически прекратила закупать рекламу в соцсети.

На фоне этого Маск обвинил Apple в цензуре и «ненависти к свободе слова», а также подверг критике 30% комиссию для разработчиков. Он спросил гендиректора компании Тима Кука: «В чем дело?», но ему так и не ответили.

Ослабление системы модерации в Twitter возмущает как высокопоставленных лиц по всему миру, так и многих пользователей. Среди тех, кому Маск объявил «амнистию» для заблокированных аккаунтов в соцсети, есть экс-президент США Дональд Трамп.

Ранее МИД раскритиковал Twitter под новым руководством Илона Маска.

«Курсор» сообщал, что известный раввин бросил вызов Илону Маску.