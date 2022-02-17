Facebook начал прокладывать подводный кабель между Европой и Северной Америкой

Часть кабеля проходит через территорию, которая вскоре может стать охраняемой морской зоной, вызывающей обеспокоенность экологов.

Facebook в партнерстве с несколькими другими технологическими компаниями прокладывает оптоволоконный кабель, через Атлантический океан, что позволит значительно повысить скорость интернета.

«На этой неделе технологический гигант Facebook начнет прокладку подводного трансатлантического телекоммуникационного кабеля на дне океана вблизи Новой Шотландии», — говорится в статье.

Кабель будет иметь длину 6600 км и толщину около 4 см. Он соединит города Линн, штат Массачусетс, Бордо, Франция и Корнуолл, Великобритания.

Facebook владеет 80% кабеля, остальные партнеры — это Microsoft и Vodafone.

Часть кабеля проходит через территорию, которая вскоре может стать охраняемой морской зоной, вызывающей обеспокоенность экологов.

Но компания, занимающаяся установкой, уверяет, что кабель окажет минимальное воздействие на окружающую среду.

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