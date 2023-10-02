Финская компания представила первое в мире беспилотное водное такси

Автономные электрические модели помогут снизить цены на перевозку и решат проблему нехватки персонала.

Финская Callboats стала первой компанией в мире, предлагающей автономные поездки на водном такси.

Соответствующий промо-ролик опубликован в YouTube-канале компании.

Отмечается, что лодки будут курсировать между финским городом Хельсинки и близлежащим архипелагом. Автономные электрические модели помогут снизить цены на перевозку и решат проблему нехватки персонала.

«До 60-70% расходов на транспортировку по архипелагам – это оплата работы капитанов. С автономной системой один капитан мог бы управлять пятью водными такси удаленно, что привело бы к более прибыльной марже в течение коротких сезонов и более низким ценам для потребителей», - рассказал генеральный директор компании Питер Остберг.

Согласно действующим правилам, на первых же пилотируемых лодках все равно должен быть, по крайней мере, один член экипажа. Однако лодки должны быть в состоянии справиться со всей работой самостоятельно, используя различные 360-градусные камеры и датчики для мониторинга окружающей среды, отслеживания и предотвращения опасностей и навигации по водным путям.

Лодки рассчитаны на 10 мест, и работают с четырьмя электрическими подруливающими устройствами мощностью 10 кВт. Максимальная скорость составляет 9 узлов (17 км/ч). Стандартная батарея мощностью 60 кВтч обеспечивает около девяти часов работы на скорости в 6 узлов (11 км/ч). На крыше имеется солнечная батарея мощностью 1,5 кВт, которая может зарядить батарею на 8-10 кВт/ч в безоблачный день, но остальная часть подается через 3-фазное зарядное устройство мощностью 11 кВт.

Лодки будут курсировать между Хельсинки и островами Котилуото, Виллалуото и Малкасаари.

Как сообщал Курсор, в США беспилотным такси разрешили перевозить пассажиров, но при одном условии.

Также Курсор информировал о том, что в американском штате Калифорния на территории базы в районе города Биг-Сур специалисты NASA протестировали воздушное такси.