Google добавил новую функцию в поиске: что изменилось

Компания Google решила добавить в свой поисковик «бесконечную» прокрутку, благодаря которой пользователь будет видеть до шести страниц выдачи, не нажимая по ссылкам на каждую из них.

Об этом сообщает Neowin.

Согласно статистике, пользователи ПК крайне редко пользуются вторыми и последующими страницами в поиске. Стандартно стартовый экран поиска имеет ссылку на десять страниц, но до них редко кто «доходит». Всего выдача может демонстрировать до 100 результатов поиска на одной странице.

Новая функция предполагает, что когда пользователи будут пролистывать страницу до конца, поисковик будет постоянно обновляться и показывать им новые результаты, избавив от необходимости нажимать кнопку «Далее».

Эти нововведения уже действуют в США для английского с понедельника, 5 декабря. Как и часто бывает с внедрением новых функций, эта новинка появилась пока что не всех пользователей.

Благодаря новому подходу пользователи смогут видеть больше контента и товаров. Подобную прокрутку уже давно внедрили различные социальные медиаплатформы, в том числе Facebook и Instagram.

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