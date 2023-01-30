Google разработала программу, которая генерирует музыку по текстовому описанию

Специалисты Google создали модель MusicLM, которая с помощью «искусственного интеллекта» может генерировать минутные музыкальные произведения по текстовым подсказкам. Система также способна превращать просвистевшую или напетую мелодию в другие инструменты.

Об этом сообщает The Verge.

В настоящее время компания презентовала только фрагменты, созданные с помощью этой модели.

Среди примеров есть 30-секундные фрагменты, созданные из абзацных описаний, которые определяют жанр, атмосферу и даже определенные инструменты, а также пятиминутные произведения, созданные из одного или двух слов, таких как «мелодичное техно».

Кроме того, сайт представил аудио, в котором кто-то напевает или насвистывает мелодию, а затем позволяет услышать, как модель воспроизводит это как электронный синтезатор, струнный квартет, гитарное соло и т.д.

Модель могут использовать только те, кто создает музыкальные системы ИИ. Google публично обнародовал набор данных из примерно 5500 пар сочетания музыки и текста, который может помочь разработчикам при обучении и оценке других музыкальных систем.

Как сообщал Курсор, разработчики Google придумали, как удалить личные данные из интернета. В компании рассказали, что в Android-апплете теперь есть раздел «Results about you». В нем представлена информация о владельце смартфона, которая доступна другим пользователям глобальной сети в результатах поисковой выдачи.

Специалисты по кибербезопасности также опубликовали инструкцию по удалению из результатов выдачи личных данных, таких как номер телефона, домашний адрес, электронная почта, персональные данные, номера карт и другое.

Также Курсор информировал о том, что компания Google решила добавить в свой поисковик «бесконечную» прокрутку, благодаря которой пользователь будет видеть до шести страниц выдачи, не нажимая по ссылкам на каждую из них.