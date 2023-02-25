Госдеп США сделал заявление о контроле искусственного интеллекта за ядерным оружием

В Вашингтоне изложили новое видение разработки, тестирования и проверки военных систем, включая виды вооружения, в которых используется ИИ.

Политическая декларация об ответственном использовании искусственного интеллекта (ИИ) и автономии в военных целях является способом направить развитие военного ИИ в тот момент, когда эта технология начала бурно развиваться и становиться все более популярной.

Об этом говорится в статье портала NV.

Отмечается, что документ не является обязательным к исполнению для вооруженных сил США, он носит сугубо рекомендательный характер. Однако эта декларация может стать основой для нового глобального стандарта в сфере работы искусственного интеллекта. Госдеп США рассматривает вероятность, что она может быть полезна не только в пределах страны, но и для других государств.

Среди прочего, в декларации говорится, что военный ИИ должен разрабатываться в соответствии с международными законами, что страны должны быть прозрачными в отношении принципов, лежащих в основе их технологий, и что для проверки производительности систем искусственного интеллекта должны применяться самые высокие стандарты.

При этом в документе отмечается, что решения об использовании ядерного оружия должны приниматься исключительно людьми.

Как сообщал Курсор, финские эксперты по безопасности заявили, что хакеры начнут использовать технологии искусственного интеллекта (ИИ) для осуществления кибератак. Согласно докладу компании WithSecure, риски использования ИИ в преступных целях возрастают, а в ближайшие 5 лет мы услышим о мошеннических методах похищения цифровых активов совместно с ИИ.

Так, по словам исследователей, атаки с использованием ИИ — редкость, ведь нейросети еще не способны планировать и осуществлять кибератаки. Впрочем, в будущем злоумышленники разработают алгоритмы искусственного интеллекта, способные самостоятельно находить уязвимости, обходить защитные системы, собирать информацию со сломанных устройств и красть криптовалюту.

Ранее Курсор информировал о том, что искусственный интеллект назвал дату гибели цивилизации.

Также Курсор писал о том, что, по мнению ученых, искусственный интеллект может уничтожить человечество.