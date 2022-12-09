Huawei представила новинку — смарт-часы со встроенными наушниками

Небольшие наушники, весом всего в 4 грамма каждый, прячутся внутрь корпуса часов под откидной дисплей.

Компания Huawei презентовала свое открытие — необычные часы под названием Huawei Watch Buds.

Об этом сообщает Unian.

Наушники складіваются внутрь корпуса — под откидным дисплеем. Сама крышка имеет магнитную конструкцию.

Таким образом удалось поместить небольшие наушники, весом всего в 4 грамма каждый. Huawei заявила, что небольшие габариты не повлияют на качество звучания динамиков. Устройство и достойно на уровне обычных беспроводных моделей.

Заявленній срок автономной работі Huawei Watch Buds составляет до трех дней. Слушать музыку можно в течение 4 часов. Наушники не делятся на «правый» и «левый» и автоматически определяют положение в ухе пользователя.

Что касается самих часов, они получили корпус из нержавеющей стали и круглый сенсорный AMOLED-дисплей диагональю 1,43. Есть датчики ЧСС и SpO2, а также стандартные для своего класса функции мониторинга здоровья. Часы способны отслеживать более 80 спортивных режимов. В качестве «операционки» выступает HarmonyOS.

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