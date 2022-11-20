Илона Маска могут лишить гражданства США

Миллиардер подозревается в подделке документов об образовании и нелегальном проживании в Штатах.

Основатель SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск может быть лишен гражданства США из-за подделки документов и нелегального проживания в Соединенных Штатах.

Об этом сообщают в своем Twitter расследователи из Сapitol Hunters.

Они опубликовали документы, свидетельствующие о том, что Маск в 90-х годах был нелегалом, а его документы о высшем образовании являются подделкой.

По информации источника, диплом Маска о высшем образовании по физике является фейковым. Также расследователи обнаружили доказательства, что миллиардер не поступал на программу PhD в Стэнфорде. Соответственно, диплома у него тоже нет.

«У него нет степени бакалавра в области физики или какой-либо другой технической отрасли. В аспирантуру не попал. Бросил школу в 1995 году и был нелегалом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 1995 году Илон Маск бросил обучение и не имел легальных оснований находиться на территории США. Как известно, Маск родом из Претории — города в Южно-Африканской республике.

В 1997 году у него появился диплом бакалавра. Расследователи отмечают, что это была подделка документов, позволивших Маску оставаться в Соединенных Штатах. Соответствующее нарушение миграционного законодательства является серьезным преступлением, которые могут стоить миллиардеру гражданства.

Как сообщал Курсор, на днях Илон Маск поставил своих работников перед выбором: они тяжело работают ради спасения Twitter или просто увольняются с выплатой 3-месячной зарплаты.

Также Курсор информировал о том, что Маск предупредил сотрудников Twitter о возможном банкротстве компании.