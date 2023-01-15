Илон Маск запустит в космос мощную ракету с секретными военными спутниками

Илон Маск продолжает посягать на космос, несмотря на свою вовлеченность в последние политические процессы в США

Компания SpaceX, которая принадлежит Илону Маску, хочет совершить запуск мощной ракеты Falcon Heavy. Основной нагрузкой на ракету станет военный спутник. Запуск будет произведен из космического центра Кеннеди во Флориде (США) 16 января 00:56.

Подробнее об этом информирует сайт Space.com.

Космическая миссия будет носить название USSF-67. Это пятый запуск для Falcon Heavy. В последний раз ракеты выполняла миссию в ноябре 2022 года, и выполняла работу для Космических сил США.

Военный спутник связи, который будет полезной нагрузкой на ракету носит название Continuous Broadcast Augmenting SATCOM 2. Falcon Heavy отправит спутник на геостационарную орбиту, примерно в 35 700 километрах над Землей.

Миссия USSF-67 считается секретной, а потому подробностей о самом спутнике и его назначении нет.

Напомним, что Илон Маск попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Также Курсор информировал, что Илон Маск потерял титул самого богатого человека в мире.

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