Intel снижает оценку израильского Mobileye — отчет

Согласно сообщению информационного агентства Bloomberg, американский полупроводниковый гигант Intel Corp. снизил оценку своего израильского подразделения технологий автономного вождения Mobileye на 40% и может отложить размещение Mobileye до 2023 года.

Первоначально оценка Mobileye составляла около 50 млрд долларов, но теперь Bloomberg сообщает, что она была снижена до 30 млрд долларов. Ни Intel, ни Mobileye не ответили на отчет.

В июле сообщалось, что основатель и генеральный директор Mobileye Амнон Шашуа написал сотрудникам компании, уведомляя их о том, что ее размещение было отложено из-за рыночных условий. Шашуа писал, что проблема заключалась не в том, что оценка компании может быть снижена, а в нестабильности рынка, которая могла оказать пагубное влияние на любое размещение, будь то в день размещения или позже. Тем не менее Шашуа выразил надежду, что размещение состоится в 2022 году.

В декабре 2021 года Intel объявила о своем намерении разместить Mobileye на Nasdaq в середине 2022 года, оставаясь при этом мажоритарным акционером. По оценкам того времени, Intel оценила Mobileye для целей размещения в 50 млрд долларов.

Генеральный директор Intel Пэт Гелсингер сталкивается с рядом трудностей, в том числе со спадом на фондовом рынке в целом и в полупроводниковом секторе в частности, а также высыханием первичного рынка, что сказывается на перспективах размещения акций Mobileye.

Bloomberg цитирует свои источники, которые говорят, что «если акции полупроводников восстановятся, размещение все еще может быть возможным в 2022 году».

Ранее Курсор писал, что израильские системы, заряжающие электромобили за 15 минут, появятся в Европе и США. Израильская компания, разработавшая систему быстрой зарядки электромобилей (EV) на основе технологии кинетического маховика, заключила первые коммерческие сделки в Европе, США и Израиле.

Ранее Курсор писал, что Tesla импортирует в Израиль самую крупную партию машин. До конца текущего года в Израиль отправят партию 4000 автомобилей Tesla, большая ее часть — модели Tesla 3, произведенные в Китае.

Курсор также сообщал, что Xiaomi тестирует 140 автономных электромобилей. Гендиректор Лэй Цзюнь заявил, что автопроизводитель уже выделил 3,3 млрд юаней (490 млн долларов) на инициативу самостоятельного вождения.