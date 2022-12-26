Корейцы создали робота, который лазит по стенам и потолку

По своему поведению робот напоминает обычную кошку, потому что перед прыжком упирается передними лапами в поверхность, проверяя ее устойчивость.

Инженеры Корейского института передовых технологий вместе с коллегами из Университета Иллинойса (США) разработали уникального робота. Он найдет свое применение, например, на нефтяных резервуарах, мостах, водонапорных башнях, кораблях и других крупных металлических конструкциях. Робот может подниматься на вертикальную стену и потолок.

Об этом пишет портал Meta.

Отмечается, что за основу разработчики взяли привычную конструкцию робопса с четырьмя лапами. На их концах установили мощные магниты, поэтому роботы могут придираться только за металлические конструкции.

«Marvel использует комбинацию магнитных эластомеров и электромагнитов (для намагничивания/размагничивания), благодаря чему он может чередовать ноги, когда одна пара прилипает к поверхности, а другая делает шаг вперед. Он начинает подниматься, когда стоит еще на земле. По своему поведению робот напоминает обычную кошку, потому что перед прыжком упирается передними лапами в поверхность, проверяя ее устойчивость», — говорится в статье.

В лаборатории разработка научилась делать шаги в десять сантиметров, перешагивать через небольшие препятствия, переходя со стены на потолок, и даже нести на себе груз весом около трех килограммов. А еще Marvel вылез по изогнутой, ржавой, покрытой пылью поверхности топливного резервуара со скоростью 0,35 метра в секунду, успешно минуя встречные помехи.

Как сообщал Курсор, роботы в будущем будут выполнять роль собаки для пожилых или одиноких людей.

Также Курсор писал о том, что роботы научились притворяться разумными существами.