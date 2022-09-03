Израильский виртуальный спасатель Mylo с ИИ сможет спасать утопающих в бассейне

Израильская компания Coral Detection Systems создала устройство с ИИ, которое может обнаруживать признаки утопления в бассейне и отправлять срочные оповещения при оценке опасных для жизни ситуаций.

Смертность от утопления в результате несчастного случая — чума летних месяцев и одна из пяти основных причин смерти детей до 14 лет. Медработники, родители и активисты работают над повышением осведомленности о том, что утопление может произойти быстро и незаметно, даже в присутствии спасателей.

Об этом сообщает The Times of Israel.

По данным CDC, в США большинство случаев утопления детей со смертельным исходом происходит в домашних плавательных бассейнах. Общие методы предотвращения, часто предписываемые законом, включают ограничение доступа к жилым бассейнам путем создания физических барьеров, размещения защитных покрытий или сетки и установку камер безопасности или сигнализаций для бассейнов, которые предупреждают о несанкционированном входе в бассейн или периметр бассейна.

«Эти поручни безопасности недостаточны», — утверждает Шади Бишарат, гендиректор израильского стартапа Coral Smart Pool (ранее Coral Detection Systems), разработчика устройства для бассейнов, которое может отслеживать и контролировать пловцов и обнаруживать потенциальных утопленников в бассейнах, отправляя срочные предупреждения операторам.

Coral Smart Pool был основан в 2015 году предпринимателями Эялем Голаном и доктором Тамар Авраам, и назван в честь Корал Шери, 11-летней израильской девочки, которая утонула вместе со своей подругой Ор Корен в частный бассейн ее дома в Савьоне в 2014 году.

После трагического инцидента Голан, эксперт по нацбезопасности, искал технологию для защиты своего частного бассейна, но ничего не нашел. Вскоре он стал соучредителем компании, чтобы использовать передовые технологии в борьбе со случайными утоплениями.

По словам Бишарата, Coral намеревалась разработать механизм безопасности и обнаружения, который идет дальше, чем большинство продуктов обнаружения, доступных на рынке.

«Большинство из них могут «сказать вам, что кто-то вошел в бассейн, но не более того. Coral использует датчики, камеры над бассейном и подводные камеры для постоянного наблюдения за людьми в бассейне и обнаружения признаков и движений утопающих с помощью ИИ и компьютерного зрения. Он поставляется с отдельным домашним блоком, который может получать оповещения, и сопутствующим приложением, просматривающем содержимое бассейна», — сказал он.

После трехлетнего пилотного этапа с бета-версией продукта Coral запускает свое новейшее устройство Mylo, рекламируемое как «виртуальный спасатель» для жилых бассейнов. Устройство, по словам Бишарата, было обучено сотням часов видео, на которых показаны реальные люди, терпящие бедствие из-за воды, а также смоделированные сценарии утопления, которые составляют фирменное программное обеспечение компании.

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«Мы проводим это обучение с 2018 года и накопили большой объем данных, которые делают устройство умнее. Так что у нас есть это преимущество», — сказал он и добавил, что компания подала ряд патентов на свою технологию.

Бишарат говорит, что Coral работает в экосистеме IoT (интернет вещей), в частности, в умных бассейнах, но это единственная компания с камерами под водой, что является ее основным отличием. По словам Бишарата, Mylo может обнаруживать два типа утопления.

Он подчеркивает, что устройство никоим образом не заменяет пристальное наблюдение взрослых за детьми, но работает как дополнительный уровень безопасности, который может быстро предупредить их об опасности через прилагаемое приложение.

Устройство Coral Mylo оснащено рядом функций, начиная от мониторинга качества воды на наличие мусора и уровня химических веществ и заканчивая приложениями для образа жизни и хорошего самочувствия.

Coral намерен предложить две модели Mylo; разовая покупка примерно на 1000-1500 долларов или модель обслуживания (подписки) с ежемесячной оплатой, бесплатными обновлениями и подключением к диспетчерской, которая будет обрабатывать чрезвычайные ситуации.

Ранее Курсор писал о смертельном инциденте с малышом в частном бассейне в Гуш-Эционе. Согласно данным, которые опубликовала МАДА, этим летом в Израиле в результате утопления погиб 31 человек.

Еще одна трагедия на воде: на пляже Дор утонул мужчина. Парамедики, прибывшие на место происшествия, провели мужчине сердечно-легочную реанимацию, но спасти пострадавшего не удалось.

Напомним, израильтянин утонул во время отдыха с семьей на Синайском полуострове в Египте.