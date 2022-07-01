К Земле приближается потенциально опасный астероид

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса заявило, что мимо Земли в воскресенье, 3 июля, пролетит астероид 2022 JE1.

Об этом сообщает Daily Star.

В NASA назвали астероид 2022 JE1 «потенциально опасным», он максимально приблизится в воскресенье к Земле на расстояние в 3,29 млн км, это почти в 9 раз больше расстояния между Землей и Луной.

Его следующее ожидаемое приближение к Земле состоится через пять лет, 14 июля 2027 года.

Отмечается, что NASA обозначает как «потенциально опасный» любой астероид, который может приблизиться к Земле на расстояние менее 7,48 миллионов км. Однако такого расстояния все равно достаточно, чтобы земляне чувствовали себя в безопасности, говорят эксперты.

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