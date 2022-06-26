Астрономы показали самый детальный снимок космической Крабовидной туманности

Туманность первым наблюдал Джон Бевис в 1731 году. Расположенная на расстоянии около 6500 световых лет от Земли, туманность имеет диаметр в 11 световых лет.

Ученые показали детализированный снимок Крабовидной туманности. Туманность выступает в качестве источника излучения для изучения небесных тел, которые заслоняют ее.

Ролик показали на аккаунте Hubble в социальной Instagram.

«Оранжевые нити, расположенные на расстоянии около 6500 световых лет от нас, представляют собой разорванные остатки звезды и состоят в основном из водорода. Подобно маяку, нейтронная звезда, встроенная в центр туманности, испускает двойные лучи излучения. С Земли кажется, что она пульсирует 30 раз в секунду из-за вращения нейтронной звезды, сметающей лучи поперек нашего поля зрения», — написали в описании к видео.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hubble Space Telescope (@nasahubble)

Ранее Курсор писал, что ученые разработали химический накопитель солнечной энергии. Исследования, которые позволят сконцентрировать солнечную энергию в небольшом компактном устройстве, проводились шведскими учеными, в результате получены потрясающие результаты.

Наша редакция сообщала, что ученые оценили вероятность начала разрушительной Солнечной бури в ближайшее время. Ученые из США и Швеции сообщили, что сильная буря может спровоцировать разрушение озонового слоя, а значит, будут последствия и для климата Земли.

Также мы публиковали информацию, что ученым удалось воссоздать рождение Солнечной системы.