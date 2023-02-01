Как отличить оригинальные AirPods от подделки при помощи фонарика

В интернете много объявлений о продаже реплик и оригиналов наушников AirPods. Но как определить, где подделка, а где нет? Оказывается, есть небольшой секрет.

Брендовые вещи всегда имеют большое количество самых разнообразных подделок. Больше всего копируют предметы одежды и аксессуаров, перепродавая их по меньшей стоимости, но под тем же известным именем. В последние несколько лет среди любителей технике Apple произошел настоящий бум на беспроводные наушники AirPods — и тогда каждый захотел себе иметь такие, даже при наличии смартфона Android.

Любители заработать на подделках сразу же создали кучу реплик. Были также произведены абсолютно новые гаджеты, которые полностью копировали внешний вид и функционал. А потому простому пользователю стало непонятно, где де самые оригинальные AirPods, а где нет. Разумеется, если цена слишком занижена, то становилось сразу понятным, что перед покупателем подделка, но ведь существовал ассортимент и с похожими ценами.

Существуют такие копии легендарных наушников, что отличить внешне практически не представляется возможным. Но есть универсальный метод, который сразу обнажит подделку.

Подробнее об этом информирует УНИАН.

Для идентификации оригинал требуется обычный фонарик. Достаточно будет и того, который встроен в смартфон. Чтобы проверить, что перед вами, необходимо откинуть кейс AirPods и подсветить снизу (как на фото снизу), то можно заметить полоски и темные пятна. Выглядит не очень красиво, зато можно быть 100% уверенным, что перед нами футляр от оригинальных наушников Apple.

Ранее «Курсор» информировал, что у беспроводных наушников AirPods нашли скрытую полезную функцию. Ученые определили, что такие наушники могут стать бюджетной альтернативой слуховым аппаратам.

Напоминаем, что Apple готова выпустить недорогие наушники AirPods Lite. Основная цель при проектировке — это создание конкурентноспособного «продукта с более низкой ценой», ведь цена оригинальных наушников «кусается».