Как удалить информацию о себе из интернета – новый инструмент от Google

Новый инструмент представили еще весной в рамках конференции I/O 2022. Недавно он появился для первых пользователей в Европе и США, а для более широкого круга он будет доступен уже в ближайшие месяцы.

Об этом сообщает ресурс 9to5Google.

Пользователи заметили появление в приложении Google на Android новой вкладки «Результаты о вас» (Results about you). Если по ней перейти, то вы окажетесь на страницу с объяснением механизма, который позволяет запросить у Google удаление результатов поиска. В частности, это касается телефонного номера, домашнего адреса, адреса электронной почты или другой личной информации. Также можно узнать о всех своих данных, которые доступны в выдаче поисковика.

Если вы найдете что-то во время просмотра, щелкните дополнительное меню с тремя точками, которое появляется в правом верхнем углу каждого результата. Должна открыться панель «Об этом результате» с новой опцией «Удалить результат», которая появится в нижней части экрана. Если пользователь выберет, какую именно информацию он хочет стереть, то после этого он должен будет назвать причину своего обращения к Google. Варианты следующие:

Моя личная контактная информация

Мой контакт с намерением причинить мне вред

Другая личная информация

Незаконная информация

Устаревшая информация

Далее программа продемонстрирует один из двух вариантов статуса запроса – «Одобрено» или «Выполняется».

Отметим, что информация о вас удалится лишь из поисковой выдачи и контактных данных из поиска Google, но другие сайты сохранят данные о пользователе. Если вы желаете, чтобы они тоже стерли информацию о вас, тогда нужно обратиться к распространяющему данные хостинговому сайту.

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