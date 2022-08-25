Цифровая безопасность: как защитить свои данные в интернете

Технические специалисты компании ESET, известного производителя антивирусного софта, рассказали, как удалить из свободного доступа в интернете свои конфиденциальные данные.

Большинство людей даже не подозревают о количестве своих конфиденциальных данных, попавших в общий доступ через сеть интернет. Большинство информации остается в результате интернет-серфинга, и стереть ее не так уж просто.

Компания ESET предложила краткую и понятную инструкцию, как это можно сделать, сообщает prostomob.

Прежде всего нужно начать с поиска собственных цифровых данных, доступных при поиске в интернете. Для этого воспользуйтесь поисковиком Google. Чтобы результат поиска был более точным, вводите данные вместе с номером телефона или адресом.

После того как данные обнаружены, нужно обратиться в компанию Google посредством специальной функции для удаления данных. Таким образом можно попросить удалить фотографии, контактные данные или реквизиты банковского счета. Обратите внимание, что стереть данные из публичных баз не получится.

Далее следует настроить параметры конфиденциальности в приложениях. Поскольку основной слив данных идет из соцсетей, проверьте настройки безопасности в них: установите запрет на отображение своих данных в Twitter и Facebook, не открывайте доступ к просмотру информации незнакомым лицам, не состоящим в списке друзей и не добавляйте неизвестные контакты к себе в друзья.

Эксперты рекомендуют прежде чем регистрироваться на каком-либо ресурсе, проверить его по отзывам. Если вам уже не нужна эта запись, войдите заново и отмените подписку. Для этого нужно ввести в поисковой строке почтового клиента запросы «добро пожаловать» и «отменить подписку». После этого вы сможете увидеть все сайты, на которых когда-то регистрировались.

Для большей конфиденциальности данных можно применять VPN-хостинг, позволяющий скрыть ваш IP и реальное местоположение.

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