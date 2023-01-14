Как защитить свои аккаунты и придумать надежный пароль: советы эксперта

В 30 странах мира самым популярным в 2022 году был пароль «password» и комбинация «123456».

Наиболее популярным в 30 странах мира в 2022 году был пароль «password» и комбинация «123456». Как правильно выбирать пароли для своих аккаунтов, чтобы максимально их обезопасить?

Своими советами с порталом Hromadske поделилась консультант Лаборатории цифровой безопасности Алина Элевтерова.

По ее словам, обычно злоумышленники не взламывают пароли вручную. Это делает программа, которую они написали. Туда вводятся обычные парольные фразы и комбинации. Программа сама подбирает методом попыток пароль к аккаунту. Такая атака перебором не работает на больших сервисах. Потому что они знают, что злоумышленники используют самые типичные фразы. Большие сервисы защищают пользователей от подобных атак.

«Защищенность нашего аккаунта – компромисс между комфортом и безопасностью. Конечно, какие-то шаги могут показаться некомфортными. К примеру, двухфакторная аутентификация. Для входа в Facebook нужно вводить огромный пароль, а потом еще что-то подтверждать. Это действительно может быть неудобно. Но следует понимать, для чего это делается. Аккаунт должен быть защищен. Идеального сценария для пользователя нет. Поэтому смиритесь», — советует эксперт.

По ее словам, пароль должен быть:

уникальным, не типичным;

без персональных данных — их легко можно найти в Google;

длинным: чем длиннее пароль, тем сложнее программе его угадать — пароль должен быть от 12 символов;

сохраненным: пароль следует записать и сохранить в надежном месте.

«Если есть сложность в выборе надежного пароля, существуют специальные сервисы. К примеру, онлайн-генератор паролей. Он создаст вам надежный и сложный пароль. Также можно использовать парольные фразы. Это когда придумывается какое-нибудь предложение или комбинация слов, разбавляется цифрами, символами, буквами разного реестра. Такой пароль будет надежным и его легче запомнить», — говорит Элевтерова.

Как сообщал Курсор, компания NordPass опубликовала отчет за 2021 год о самых популярных паролях в Израиле и 49 других странах.

Также Курсор информировал о том, что делать, если забыли пароль на iPhone или iPad.