Кибервойна будет только усиливаться после окончания войны в Украине — эксперт

Эксперт рассказал о том, что мир может ожидать в будущем с точки зрения кибервойны и угроз.

Если в 2023 году война в Украине, развязанная россией*, будет разрешена, то страны всего мира могут ожидать, что кибервойна станет хуже, а не лучше. Такое заявление сделал бывший начальник разведывательного подразделения ЦАХАЛа 8200, соучредитель и гендиректор Team8 Надав Зафрир.

«Кибер как часть инструментария станет основным инструментом, и мы увидим больше угроз, а не меньше», — пояснил он.

Бывший начальник киберразведки ЦАХАЛа заметил, что мир «почти отмечает год войны в Украине. Год назад никто бы не поверил, что у нас в Украине будет глобальная война, похожая на мировую». Он также оглянулся на то, «чего не произошло» в последний год войны.

«Мы не видели, как в Украине появилось кибероружие Судного дня. Мы не видели его, потому что не было мотивации. Но мы видели, как киберпространство стало реальностью. В этой войне он был частью набора инструментов», — сказал он.

Кроме того, он сказал, что «в 2023 году мы окажемся на Диком Западе кибербезопасности», учитывая полный разрыв отношений между США и рф, что приведет к беспрецедентному уровню глобальных и национальных атак программ-вымогателей.

Ранее Курсор писал, что иранские хакеры украли у спецслужб видео теракта Иерусалима. Хакеры, поддерживающие иранский режим, смогли взломать сервера израильских спецслужб. Им удалось получить доступ к системе видеонаблюдения.

Наша редакция писала, что гендиректор киберзащиты заявил, что иранские хакеры могут взломать систему управления БПЛА Израиля и США. Недавно Иран впервые начал более агрессивно делиться инструментами кибератак с «Хизбаллой».

Кроме этого, хакеры Северной Кореи пыталась взломать израильскую компанию. Злоумышленники пыталась взломать системы израильской компании, занимающейся криптовалютой

Напомним, что российские хакеры взломали сайт Кнессета. Киберпреступники оставили Израилю зашифрованное послание.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!