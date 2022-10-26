Российские хакеры взломали сайт Кнессета

26 октября, в среду российские хакеры, связанные со спецслужбами, взломали сайт Кнессета.

Об этом сообщает новостная служба 12 телеканала.

Специалистам по кибербезопасности удалось отразить эту кибератаку, но после нее сайт был недоступен. Также депутаты Кнессета на некоторое время лишились доступа к своим электронным почтам.

Утверждается, что за сбоями в работе сайта стоит группировка хакеров «Killnet», непосредственно приближенная к руководству россии. Также киберпреступники решили оставить зашифрованное послание, в котором было обвинение в адрес Израиля в помощи Украине. Журналисты полагают, под «помощью» хакеры предполагают заявление Израиля о том, что его специалисты имеют веские доказательства об использовании *вс рф иранских дронов в Украине.

Отметим, что Killnet является хакерской группой, активно действующей с начала войны в Украине. Она наносила вред как украинским системам, так и интернет-ресурсам союзников Киева.

Например, в мае этого года итальянская полиция предотвратила хакерские атаки пророссийских групп во время полуфинала и финала песенного конкурса «Евровидение» в Турине. К ней причастна группа Killnet и ее филиал Legion.

Также «Курсор» сообщал, что в октябре крупнейшие аэропорты США подверглись кибератакам Killnet, от которых пострадали более десятка сайтов.

Также «Курсор» сообщал, что, по словам Зеленского, Израиль и Украина активизировали сотрудничество. Украинский лидер благодарен за это и считает, что израильтянам прекрасно известно, что такое воевать против коварного и большого врага.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!