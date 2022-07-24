Кино не будет: IMAX покидает россию

Компания IMAX, которая поставляет кинематографические системы во все страны мира, неофициально прекращает деятельность в россии из-за большого долга и отсутствия кинопроката.

Компания IMAX, предоставляющая одноименную кинематографическую систему, покинула россию.

Сделала она это неофициально, решение было вынужденным. Дело в том, что за первый квартал долг перед ней в рф достиг 6,9 миллиона долларов — такова официальная отчетность IMAX.

При этом примерно пять десятков кинотеатров, которые компания имела в россии, обеспечивали около трех процентов ее общемировой выручки за последние пять лет. После ухода крупнейших голливудских студий с российского рынка, IMAX, специализирующейся на потенциальных блокбастерах, практически нечего показывать.

Ранее стало известно, что с 1 июня компания уволила всех сотрудников по соглашению сторон.

Курсор ранее писал, что Qualcomm, Ericsson и Thales начали тестирование 5G в космосе. Ericsson, Thales и Qualcomm планируют объединить усилия для развертывания связи 5G в космосе. Это свяжет наземные ретрансляторы и спутники, что позволит использовать смартфоны, поддерживающие сети пятого поколения, в любом месте — даже там, где используются старые спутники.

Также сообщалось, что стало известно, когда Apple представит iPhone 14. iPhone 14, по прогнозам многих аналитиков, станет самым дорогим смартфоном в истории компании, а его презентация состоится уже через два месяца, в сентябре.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!