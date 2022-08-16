Китай включает в детские игры шпионское ПО

С помощью игр корпорации Tencent Китай продвигает свою пропаганду детям всего мира. Также известно об использовании встроенных скрытых программ, нарушающих конфиденциальность личных данных.

Китайские власти осуществляют информационное давление на детей через игры. Влиянию подвергаются дети из разных стран мира.

Как сообщает издание ghall, через корпорацию Tencent проводится внушение детской психике определенной пропаганды. Сама компания скупает крупные мировые компании, специализирующиеся на разработке видеоигр. На данный момент, к примеру, ведутся переговоры с Ubisoft, Epic Games и Riot Games.

Долю в компании Ubisoft Tencent приобрела уже в 2018 году, когда компания запустила исторические игры. Именно в этом формате проще всего продвигать пропаганду, выгодную Китаю. Уже через год появились подозрения, что все сообщения в играх от Tencent хранятся в архиве у китайской полиции.

Игра Valorant от Riot Games применяет шпионское приложение, отслеживающее и запрещающее участникам игры совершать противоправные действия в этой игре. Но, как выяснилось, это ПО запускается с началом работы компьютера, даже без входа в игру, собирая и записывая данные о работе пользователя. Таким образом, собираются данные об открытых приложениях и программах. Специалисты уверены, что ПО такого рода считается шпионским и нарушающим правила свободной жизнь.

Эксперты сделали вывод, что Tencent — это мощный козырь Китая, используемый для пропаганды.

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