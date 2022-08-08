Конфликт на Тайване: Китай отказался от переговоров с США

Китай отложил на неопределенный срок некоторые линии переговорного процесса с США в качестве контрмер на визит Нэнси Пелоси на Тайвань.

Министерство обороны Китая в понедельник сообщило, что Китай откладывает военные переговоры с США в знак протеста против визита спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси в Тайбэй на прошлой неделе.

Китай предупредил, что Вашингтон должен понести «серьезные последствия».

Визит Пелоси на прошлой неделе настолько разозлил Китай, что ответом послужил запуск баллистических ракет над Тайбэем под видом учений, а также отказом от некоторых линий диалога с Вашингтоном.

Министр обороны Китая заявил: «Нынешняя напряженная ситуация в Тайваньском проливе полностью спровоцирована американской стороной по собственной инициативе, и она должна нести за это полную ответственность».

Четыре дня беспрецедентных учений должны были закончиться в воскресенье, однако китайские власти официально не подтвердили их окончания. Некоторые аналитики по вопросам безопасности уверены, что ситуация в Тайваньском проливе, особенно вблизи неофициальной буферной средней линии, остается напряженной.

«Контрмеры Китая являются необходимым предупреждением провокациям США и Тайваня, а также законной защитой национального суверенитета и безопасности», — заявил представитель министерства обороны Китая У Цянь.

«Курсор» писал, что в Китае заявили, что будут регулярно проводить учения у берегов Тайваня. Согласно заявлению, которое прозвучало на телевидении КНР, ее провели Соединенные Штаты Америки для своих военных потребностей в прошлом веке.

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