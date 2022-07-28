Роботы научились притворяться разумными существами

Исследовательская группа сосредоточилась на двух ключевых особенностях человеческого поведения: времени и точности реакции на внешние стимулы.

Авторы исследования смоделировали поведение роботов, с которыми мы можем столкнуться в будущем.

Они провели невербальный тест Тьюринга с участием людей и человекоподобного робота. Они обнаружили, что поведение человека имеет определенные характеристики, в частности, время реакции, которые можно передать роботу, чтобы он вел себя как человек.

В невербальном тесте Тьюринга участники должны были определить, с кем они взаимодействуют — с машиной или с человеком. Они зависели только от того, насколько быстро человек или робот нажимал на кнопки.

Исследовательская группа сосредоточилась на двух ключевых особенностях человеческого поведения: времени и точности реакции на внешние стимулы.

Эти характеристики были сопоставлены ранее для получения стандартного профиля человека. Исследователи использовали этот профиль для построения своего эксперимента. В нем участников просили реагировать на визуальные стимулы на экране. Добровольцы играли в игру с партнером, которого они не могли видеть.

Результаты показали, что люди, взаимодействующие с роботом, не могли определить, кто это — человек или запрограммированный робот.

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