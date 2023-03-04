Мартовские магнитные бури: как на них будет реагировать техника и сеть

Магнитные бури имеют влияние не только на людей, но и на технические средства и сеть. Также ученые утверждают, что животные тоже способны чувствовать недомогание в дни активности Солнца.

В ближайшее время наступит опасный период, связанный с повышенной солнечной активностью. Одним из дней, когда она будет наиболее сильной, станет 15 марта. В этот день ожидается магнитная буря, которая может оказать серьезное воздействие на животных и технику.

Подробнее о том, как на магнитные бури реагирует техника, информирует newsyou.info.

Сообщается, что 15 марта активность на Солнце будет средней мощности, но даже такое воздействие может вызвать негативные последствия. Магнитная буря — это процесс, который сопровождается изменением геомагнитного поля Земли в течение нескольких часов или дней. Она может изменять поведение животных и приводить к неисправностям в работе техники.

15 марта ожидается магнитная буря средней мощности, ее показатель К-индекс составит 4 балла. Это может повлиять на метеочувствительных людей и, возможно, привести к неполадкам в работе техники. Считается, что может пропадать сеть, будут перебои в работе Интернета, а также сами технические средства могут «сбоить». Будьте осторожны в этот день и следите за метеорологическими прогнозами. Хуже всего будет животным, так как влияние магнитных бурь могут ощущать коты и собаки, птицы и даже рыбы. В связи с этим, у животных могут нарушиться биологические процессы, к примеру режим сна.

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