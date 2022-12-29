McDonald’s открыл первый ресторан, где работают работы

Компания McDonald’s открыла в Техасе (США) первый ресторан, где работают работы.

Это заведение по размерам меньше, по сравнению с другими ресторанами, ибо для персонала в виде роботов нужно меньше места. Оно рассчитано на клиентов на автомобилях и курьеров.

Заказ можно оформить сенсорном экране, после чего его оплата происходит через карту, наличными деньгами или через приложение McDonald’s. Затем заказ можно будет забрать на конвейерной ленте. Для курьеров есть даже отдельная парковка, чтобы они могли еще быстрее доставлять заказ.

Приоритет заказа на вынос возник после пандемии COVID-19, когда почти 90% посетителей предпочитали заказ с собой. В McDonald’s отметили, что это не полностью автоматизированное заведение с работами. Там все же есть работники-люди, которые следят за порядком.

«Курсор» сообщал, что Amazon готовится заменить персонал роботами.