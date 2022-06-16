Microsoft прекратил поддержку Internet Explorer

15 июня 2022 года Microsoft поставила точку в более чем 27-летней истории существования браузера Internet Explorer.

Пользователям рекомендуется использовать браузер Microsoft Edge, который, по словам компании, будет поддерживаться как минимум до 2029 года.

Для клиентов, использующих устаревшие веб-сайты и приложения на базе Internet Explorer, Microsoft рекомендует настроить режим Internet Explorer (IE) в Microsoft Edge.

Согласно данным исследования рынка, в 2020 году браузером от Microsoft воспользовались 7,6% пользователей. Это очень хороший показатель для программы, которой на тот момент было всего несколько месяцев. Однако он значительно отставал от лидирующего на рынке браузера Chrome, которым пользовались 68,5 процента пользователей.

Ранее наш сайт писал, что космический рассвет начался на 200 млн лет позже предполагаемого. Ученые считают, что космический рассвет начался примерно через 250-350 миллионов лет после Большого взрыва. Появились не только первые звезды, но и первые галактики.

Кроме того, Курсор сообщал, что астрономы зафиксировали повторяющийся радиосигнал в космосе.

Еще напомним, что ученые показали прекрасное изображение Малого Магелланового облака.