Microsoft упростила процедуру обновления WIndows 11

Разработчики Microsoft изменили процесс обновления Windows 11. Пользователям больше не придется перезагружать компьютер несколько раз для установки апдейтов.

Об этом информирует портал ProstoMOB.

Так, в официальном блоге корпорации по этому поводу отмечается, что новый порядок обновления был реализован разработчиками Microsoft в сборке KB5022360. Она уже доступна для участников Windows Insider.

К развертыванию функционального обновления по всему миру корпорация из США планирует приступить до конца января. Пользователи получат его вместе с апдейтом платформы .NET. Им больше не придется многократно перезагружать компьютер после установки разных обновлений.

«В начале года софтверный гигант сообщил о прекращении поддержки морально устаревших версий Windows. Имеются в виду версии 7 и 8.1. Начиная со следующего месяца Windows 10 будет поддерживаться корпорацией в ограниченном режиме. Пользователям в Microsoft рекомендовали перейти на использование Windows 11», — напоминает издание.

Как сообщал Курсор, Microsoft выпустила Windows 11 больше года назад и с тех пор постоянно ее совершенствует. С самого начала некоторые пользователи заявляли, что разница с предыдущей версией ощутима слабо. То же самое показывали и тесты. Новые проверки показывают, что ситуация не изменилась.

Сама Microsoft заверила, что Windows 11 была разработана таким образом, чтобы получить максимальную отдачу от аппаратного обеспечения. Так ли это было? В тот момент нет. Заявления начали подтверждаться только со временем, после обновлений, исправлений и дополнений. Но проблема в том, что Windows 11 только равнялась с Windows 10, а не опережала ее.

Ранее мы писали о том, что эксперты провели ряд тестов Windows 10 и Windows 11 и пришли к выводу, что новая ОС немного мощнее своего предшественника.

Также Курсор информировал о том, что Microsoft лишил россиян возможности обновить компьютеры до Windows 11.