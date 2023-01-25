Microsoft упростила процедуру обновления WIndows 11

19:02, Сегодня
Технологии
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Фото: pixabay.com

Пользователям больше не придется многократно перезагружать компьютер после установки разных обновлений.

Разработчики Microsoft изменили процесс обновления Windows 11. Пользователям больше не придется перезагружать компьютер несколько раз для установки апдейтов.

Об этом информирует портал ProstoMOB.

Так, в официальном блоге корпорации по этому поводу отмечается, что новый порядок обновления был реализован разработчиками Microsoft в сборке KB5022360. Она уже доступна для участников Windows Insider.

К развертыванию функционального обновления по всему миру корпорация из США планирует приступить до конца января. Пользователи получат его вместе с апдейтом платформы .NET. Им больше не придется многократно перезагружать компьютер после установки разных обновлений.

«В начале года софтверный гигант сообщил о прекращении поддержки морально устаревших версий Windows. Имеются в виду версии 7 и 8.1. Начиная со следующего месяца Windows 10 будет поддерживаться корпорацией в ограниченном режиме. Пользователям в Microsoft рекомендовали перейти на использование Windows 11», — напоминает издание.

Как сообщал Курсор, Microsoft выпустила Windows 11 больше года назад и с тех пор постоянно ее совершенствует. С самого начала некоторые пользователи заявляли, что разница с предыдущей версией ощутима слабо. То же самое показывали и тесты. Новые проверки показывают, что ситуация не изменилась.

Сама Microsoft заверила, что Windows 11 была разработана таким образом, чтобы получить максимальную отдачу от аппаратного обеспечения. Так ли это было? В тот момент нет. Заявления начали подтверждаться только со временем, после обновлений, исправлений и дополнений. Но проблема в том, что Windows 11 только равнялась с Windows 10, а не опережала ее.

Ранее мы писали о том, что эксперты провели ряд тестов Windows 10 и Windows 11 и пришли к выводу, что новая ОС немного мощнее своего предшественника.

Также Курсор информировал о том, что Microsoft лишил россиян возможности обновить компьютеры до Windows 11.

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