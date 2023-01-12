Мировой океан установил очередной температурный рекорд

Мировой океан по итогам прошедшего года в четвертый раз подряд установил температурный рекорд.

Об этом пишет CNN.

Это подтвердило исследование группы ученые, опубликованное в журнале Advances in Atmospheric Science исследование. В научной работе приняли участие 16 институтов из разных стран.

Эксперты выяснили, что пять самых теплых для океанов лет пришлись на последние шесть лет, и что скорость нагрева океанов постоянно растет. Исследователи изучили данные температуры океанов, начиная с 1950-х годов.

Ученые подчеркивают, что глобальный долговременный тренд нагрева сейчас настолько укоренен, что рекорды продолжают устанавливаться ежегодно. Учитывая, что океаны покрывают большинство поверхности Земли, они абсорбируют и большинство тепла, уточняют эксперты.

С энергетической точки зрения, количество тепла, внесенного в океаны в 2022-м, эквивалентно глобальной годовой генерации электроэнергии, умноженной на 100, отмечают специалисты. Они также предупреждают, что нагрев океана несет угрозу для мирового климата и может обернуться различными катаклизмами.

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