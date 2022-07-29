Apple сообщила об открытии нового центра разработки в Иерусалиме

Новый центр по разработке процессоров для Mac открывается в Иерусалиме. Apple уже набирает сотрудников через соцсеть LinkedIn.

Недавние сокращения в IT-сфере в Израиле прошли волной по многим предприятиям высокотехнологического сектора. Хорошие новости сообщила американская компания Apple.

В соцсети LinkedIn техногигант сообщил об открытии вакансий в центр Apple и Иерусалиме. Будут набираться израильские инженеры, объявление об этом опубликовано на иврите.

Apple намерена в этом центре наладить разработку процессоров для компьютеров Mac, поскольку чипы Intel больше не будут применяться. Компания поставила своей целью разработать и начать производство собственных процессоров.

Лучшие специалисты IT-отрасли стремятся устроиться во всемирно известную компанию.

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